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Смертельна ДТП на Запоріжжі: жертв більшає, водій розповів подробиці

Трагічна аварії на Запоріжжі забрала ще одне життя – у лікарні на операційному столі помер 7-річний хлопчик. Тож тепер загальна кількість жертв – 7 людей.

Серед них шестеро – діти.

Хлопчика після клінічної смерті у швидкій змогли реанімувати, але врятувати так і не вдалося. Водій КАМАЗа, який спричинив смертельну ДТП, на суді розповідав – відмовили гальма.

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Суд Запоріжжя призначив запобіжний засіб водієві КАМАЗу – 60 діб арешту без права застави. Шофера підозрюють у порушені правил дорожнього руху. За це йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора у Запорізькій області на трасі в районі села Кам’янське зіткнулися КамАЗ і маршрутка.

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