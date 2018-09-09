Смертельна ДТП в Одесі: як затримували водія та що йому загрожує

BMW, який мчав на великій швидкості, влетів у зупинку громадського транспорту. Перед цим зіштовхнувшись з іншою машиною. Двоє загиблих, п’ятеро поранених. Усі пішоходи.

Водій іномарки не постраждав. Виявилося, він неодноразовий учасник незаконних вуличних перегонів.

За словами свідків, водій нібито хотів утекти з місця трагедії, проте його зупинили перехожі.

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Водія BMW важко назвати мажором, авто не надто нове.

Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. Прокурори проситимуть тримання під вартою без застави. Йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора на Новоірпінській трасі під Києвом сталася ДТП за участю кількох автомобілів. Внаслідок аварії загинув чоловік.

Опубліковано Вересень, 09 в 13:45



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