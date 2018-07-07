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Смертельна недобудова – хто винен в смерті дітей у Ніжині

Трагедія на околиці Ніжина трапилася напередодні ввечері. Четверо підлітків приїхали велосипедами на територію, де і розташована  злощасна будівля. Хлопці з різних районів міста, але товаришували і мабуть часто сюди приїжджали.

Що саме сталося, і як кількатонна плита впала  на трьох хлопців на власні очі бачив їх товариш. Саме він і зателефонував дорослим.

Про те, що підлітки часто бували у цій недобудові стверджують і місцеві. Кому саме належить ця будівля – достеменно не відомо. Нині це з’ясовують правоохоронці. У мерії ж пояснили і навіть показали на карті: недобудова вже поза межами Ніжина на землях Вертіївської сільської ради.

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Правоохоронці Чернігівщини проводять слідчі дії і вже відкрили кримінальне провадження. У Ніжині сьогодні відмінені усі святкування і заходи до Івана Купала. На адмінбудівлях приспущені державні прапори і прикріплені чорні стрічки.

Знайомі і сусіди загиблих відмовляються говорити на камеру. Діти ж просто шоковані трагедією.

Сьогодні на огорожі навколо злощасного будинку з’явилися написи про небезпеку і заборону. Та чи зупинять вони дітей в інших містах і селах України, і чи вплинуть на їхніх батьків, а головне чиновників – адже подібних недобудов по країні тисячі.

До слова, дівчина стрибала через купальське багаття і впала.

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