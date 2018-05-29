Смертельні розвороти: на яких трасах люди ризикують життям і чому

Траса Київ – Одеса, за 15 км від столиці двічі на день поблизу селища Глеваха збираються величезні затори. Адже розвернутися на шосе можна лише тут. Ані світлофорів, ані транспортної розв’язки немає. Втім, водії зустрічний потік транспорту пропускати не квапляться. Ті, хто надто поспішають, намагаються проскочити, але щастить далеко не усім, ДТП на цій дорозі звична справа.

Водіїв настільки обурює ситуація на цій трасі, що вони ледве добирають слова. Кажуть: щоденні спроби розвернутися додають чимало сивого волосся, адже ніколи не вгадаєш – чи встигнеш проїхати перед зустрічним потоком машин.

Аналогічна ситуація і на Житомирській трасі. Ввечері біля повороту на санаторій Перемога, можна надовго стати у заторі.

Водії додають: через те, що перетинати доводиться саме шосе, оцінити відстань та швидкість зустрічного потоку машин дуже складно.

До кого бігти по допомогу люди вже й не знають. Писали петиції, збирали підписи – результату нуль.

В Укравтодорі, де не змогли знайти жодного фахівця і поділитися чому на шосе небажано встановлювати світлофори, якимось чином знайшли можливість зайнятися питанням будівництва транспортних розв’язок на Житомирській трасі.

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На замовлення Служби автомобільних доріг у Київській області, проектною організацією ДП Укравтодор розроблена проектна документація будівництва транспортних розв’язок, яка знаходиться на завершальному етапі розгляду та погодження у державній експертизі.

Втім, радіти зарано.

Автодор вже звертався в 2017 році неодноразово до міста Києва, про виведення необхідної землі для будівництва розв’язки.

Трохи оптимістичніша ситуація на трасі Київ – Одеса. Будівництво двох розв’язок, попри вартість у 5 млн доларів кожна, майже готові починати.

Там процес іде активно. Наші колеги з міжнародної фінансової організації готові фінансувати. Тобто на це кошти є, потрібно завершити тендерні процедури.

Говорити про якісь строки погана ідея, але після завершення тендеру контролювати хід робіт зможе і громадськість.

До слова, екологічна біда загрожує Хмельниччині – річка Калюс, яка ще десятиліття тому була повноводною, перетворюється на замулений струмок.

Опубліковано Травень, 29 в 11:12



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