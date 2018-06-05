Сміттєва революція України: нові методи переробки сміття

Сьогодні – день довкілля. Для України він як ніколи актуальний з її переповненими сміттєзвалищами. Утім, країна має здолати проблему сміття за 12 років. І за рівнем переробки відходів може зрівнятися з Європою. Принаймні такі плани будують урядовці. Сьогодні чиновники презентували нову політику управління відходами – на основі економіки замкненого циклу.

З нинішніх мізерних 3% до 70%. Саме такий прогрес має пройти Україна в переробці відходів уже за 12 років, така амбітна мета у Мінекології. Сьогодні там презентували нову політику управління відходами. Досі, каже міністр, глобального бачення вирішення проблеми в країні не існувало.

Утім, уже цієї осені в парламент подадуть новий законопроект. А згодом і 9 секторальних документів під кожен вид сміття. Вони нарешті дозволять залучити в галузь інвестиції, почати роздільне сортування сміття й дати раду з переповненими полігонами. Охочі вкласти свої гроші в українські відходи вже є, переконує міністр.

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Переважно відповідальність за сміттєву реформу лежатиме на місцевій владі, наголошують урядовці. Адже подробиці інвестпроектів обговорюватимуть саме на місцях. Тож чиновники закликають регіони не відлякувати потенційних партнерів і активніше боротися з чорним ринком – нелегальними полігонами.

Залучення інвесторів у переробку сміття дасть Україні понад 4% ВВП і тисячі нових робочих місць, підрахували урядовці. Іноземні партнери такі прогнози вважають не такими уже й амбітними. Мовляв, ті ж Європа чи Японія в 20-му столітті були завалені сміттям. А нині, як правильно сортувати відходи, там усі знають з дитинства.

До сміттєвої революції Україну підштовхує й Угода про Асоціацію з ЄС. Саме в цьому документі згадані 70% переробки відходів до 2030-го року. Утім, урядовці підкреслюють: нарешті розібрати власне сміття маємо насамперед для себе та майбутніх поколінь.

До слова, село на Дніпропетровщині потерпає від сміття. Вже 40 років непотріб з величезного звалища ніхто не вивозив.

Опубліковано Червень, 05 в 16:59



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