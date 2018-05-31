Сморід, що виїдає очі: село на Дніпропетровщині потопає у смітті

Село на Дніпропетровщині потерпає від сміття. Вже 40 років непотріб з величезного звалища ніхто не вивозив.

Крім смороду та антисанітарії, мешканці змушені боротися з частими пожежами та величезним щурами.

Відходи не вивозять, бо у влади немає ані коштів, ані полігону, що прийняв би сміття.

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Дитячий садок через гаражі від звалища. Влітку, кажуть люди, бути тут неможливо. Сморід такий, що виїдає очі.

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Опубліковано Травень, 31 в 21:37



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