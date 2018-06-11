Сморід та кишкова паличка! Жителей Гаврилівки завалили трупами курей

Жахливий сморід і трупи птиці. Курячий цвинтар менш ніж за кілометр від житлових будинків села Гаврилівки на Київщині. Місцеве підприємство Агромарс прадідівськими методами утилізує мертву курку.

Таких стихійних могильників поблизу села – кілька, розповідає сільський голова. Місцеві жителі сморід терплять уже роками. Але останнім часом виробник узагалі знахабнів.

Воду з криниці чи з крана тут давно бояться пити, бо не раз знаходили в ній кишкову паличку.

Останні 2 дні різкого запаху вже немає. Курку не захоронюють, а утилізують. Камера фільмує цілий причіп тушки біля утилізаційного заводу. Запустили на повну його після візиту правоохоронців. Двох власників підприємства – народного депутата 5-ти скликань Євгена Сігала та його дружину, а також директора фірми взяли під арешт. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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У селі досі обговорюють почуті телефонні розмови горе-бізнесменів, оприлюднені правоохоронцями.

Проби ґрунту та води фахівці взяли на експертизу. Та екологи переконані що аналізи будуть шокуючими. Таке захоронення вбиває ґрунти та водойми на десятки років, і шкодить здоров’ю людей.

Реанімувати довкілля має саме підприємство, і 250 млн грн, саме таку екологічну шкоду озвучила генпрокуратура.

Екологи сподіваються, що нинішній суд над горе-підприємцями стане прикладом для інших. Адже так захоронюють здохлу курку – фактично всі компанії. А мешканці Гаврилівки мають надію, що суди не затягнуться на роки, і вже невдовзі вони зможуть жити без тривоги за своє здоров’я.

До слова, у Миколаєві йде під воду мікрорайон – життя 50 тис людей під загрозою.

Опубліковано Червень, 11 в 20:16



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