Сморід у повітрі і погане самопочуття: екологічне лихо в Криму
Херсонщина на кордоні з Кримом у зоні екологічного лиха. Навколишні села другий тиждень потерпають від смердючого повітря, а вітер приносить пил, що роз’їдає метал.
Прикордонники виявили перевищення у повітрі токсичних промислових речовин і звинуватили у забрудненні завод Титан, що розташований у Криму на межі з Херсонщиною.
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Екологи забруднення не виявили. Тим часом, з міста Армянськ в анексованому Криму евакуюють школярів. Хоча офіційно так звана влада півострова не вбачає екологічного лиха.
До слова, лікарні, школи та садки Сміли 2 день без води.
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2018-09-04
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