Сморід у повітрі і погане самопочуття: екологічне лихо в Криму

Херсонщина на кордоні з Кримом у зоні екологічного лиха. Навколишні села другий тиждень потерпають від смердючого повітря, а вітер приносить пил, що роз’їдає метал.

Прикордонники виявили перевищення у повітрі токсичних промислових речовин і звинуватили у забрудненні завод Титан, що розташований у Криму на межі з Херсонщиною.

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Екологи забруднення не виявили. Тим часом, з міста Армянськ в анексованому Криму евакуюють школярів. Хоча офіційно так звана влада півострова не вбачає екологічного лиха.

До слова, лікарні, школи та садки Сміли 2 день без води.

Опубліковано Вересень, 04 в 21:40



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