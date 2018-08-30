Соковитий і солодкий: де в Україні найкраще вродив виноград

На Закарпатті цьогорічний урожай винограду – найкращий за останні десять років, тішаться садівники і винороби. Їм пощастило – навесні не було заморозків, оминули й хвороби. Сонце додало неперевершеного смаку й аромату. Ягоди великі, соковиті й солодкі, особливо столових сортів. Через тепле літо лоза дозріла на місяць раніше, ніж зазвичай.

Столовими сортами винограду закарпатці ласують самі і продають іншим. Перші грона коштували 60 гривень за кілограм. Тепер удвічі дешевше. Технічні сорти переробляють на вино.

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Активно збирають урожай і на Одещині – тут ягода теж достигла майже на місяць раніше. На місцевих прилавках можна знайти столовий сорт гала і найпопулярніший без кісточки – киш-миш. Через великий врожай ціни нижчі, ніж торік – від 20 до 45 гривень за кілограм. На Одещині виноград не підживлюють – попри те, що тут місяць не було дощу. Хорошому врожаю посприяло сонце та особливий суглинно-вапняковий грунт. Після збору грона вручну перебирають і сортують.

Пізні сорти винограду на Одещині зриватимуть аж до листопада. Вродило його теж багато, тож у виноробів попереду чимало роботи, аби порадувати українців смачним напоєм.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як окупанти майже знищили виноградники Криму

Опубліковано Серпень, 30 в 20:11



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