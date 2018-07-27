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Сонце, мухи і шаурма: вся правда про вуличну їжу у Києві

Дніпровський район Києва. Поруч з виходом з метро одразу кілька кіосків з пиріжками та чебуреками. Як тільки продавці помічають камеру одразу закриваються.

Ховатись є чого, – каже Максим. Він захищае права споживачів. І знає про численні порушення у зберіганні продуктів, що лежать на вітрині під палючим сонцем.

Більше того, всі ці пиріжки з біляшами смажать прямо тут в кіоску – у повній антисанітарії, за відсутності води і з тарганами.

З вуличною шаурмою і хот-догами схожа ситуація. М’ясо і сосиски сумнівної якості і невідомого походження. Соуси та нарізані овочі прямо на сонці, якщо уважно придивитися по ним повзають мухи, а потім усе це продають людям.

Попри тотальну антисанітарію охочих скуштувати шаурму вистачає.

Читайте: Таємниці шаурми – що кладуть замість обіцяного м’яса

А ось ті хто пережив отруєння – вже не ризикують.

Харчове отруєння – найменше, що може трапитись з любителем такого фаст-фуду. Пиріжки та чебуреки, смажені у маслі , яке не використовували – категорично заборонено.

У Києві практично немає  вуличної їжі, яка б відповідала усім санітарним нормам,  тож масове отруєння може статись будь-якої миті.

Тож перед тим, як щось купувати і їсти, двічі подумайте про наслідки.

До слова, як вулична їжа може зруйнувати наше здоров’я – експерти.

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