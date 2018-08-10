Сонячне затемнення 11 серпня: кому потрібно бути обережним

Сонячне затемнення накриє Землю в суботу. Воно останнє у цьогорічному коридорі затемнень. Почнеться завтра в 11.47 за Київським часом.

Однак, на території України затемнення видно не буде. Його побачать тільки в Канаді, Північній Європі, Гренландії, Казахстані, Киргизії, Монголії та Китаї.

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Астрологи зазначають – це сонячне затемнення вплине на всі знаки Зодіаку. Медики не рекомендують проводити будь-які медичні операції цього дня. Затемнення може спровокувати головні болі, стрибки тиску, зниження імунітету і загострення хронічних хвороб.

До того ж, будь-які важливі події в житті людини, які відбуваються в цей період, не випадкові і можуть мати фатальний характер.

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Опубліковано Серпень, 10 в 13:46



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