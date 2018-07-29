Сотні кіло деревини, гуми та металу – змагання військових та курсантів у Києві

До участі в змаганнях запросили 4 команди по 4 учасники. Хто сильніший, з’ясовували представники, як 2-х частин Збройних сил, так і курсанти СБУ разом зі студентами Київського політеху.

Учасники кажуть: не вперше будуть випробовувати власні сили, та і готувалися заздалегідь.

На спортсменів очікували 5 дуже нелегких вправ: піднімання та перенесення різних вантажів, класичне перетягування каната, штовхання і навіть піднімання автомобіля.

Хлопці зі 101 бригади зізнаються: вантажівку пересувати їм ще не доводилося, проте вірять у власні сили.

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А от найсильніша людина планети – Василь Вірастюк, трохи охолодив гарячі голови спортсменів. Каже: підготовка підготовкою, але вправи дуже нелегкі.

Це вже 3-тє змаганння із силового багатоборства на честь героїв АТО. Щороку змінюється набір вправ.

Непідготовленим на цих змаганнях робити нічого, кажуть самі військові, тож новачків тут немає. Втім, додають: головне тут усе ж не видовище, мета заходу значно глибша.

Вшанування військовослужбовців які виконують свій військовий обов’язок в зоні проведення бойових дій, які віддали життя. З метою вшанування проводяться ці щорічні змагання.

Завдяки не лише вражаючій фізичній підготовці, а й незламному духу перемогу здобули бійці 101-ї бригади.

До слова, українські десантники перемогли на змаганнях у Шотландії.

Опубліковано Липень, 29 в 22:23



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