Спалах кишкових інфекцій у Дрогобичі – місто оголосять зоною екологічного лиха
Забитих сміттярок у Дрогобичі – десятки. Ряди пакетів із залишками їжі та пластиком тягнуться вздовж вулиць.
А вивозити – нікуди, каже мер Дрогобича. До Броницького сміттєзвалища, яке активісти перекрили ще кілька місяців тому, доступу й досі немає. А тому мотлох з сусідніх сіл також звозять до Дрогобича, звідти – ж на полігони за сотні кілометрів.
Куди конкретно – мер не зізнається, проте додає, якщо раніше за вивезення тонни непотребу місто платило 95 грн, то нині – понад тисячу. Броницьке ж сміттєзвалище хотіли реконструювати, а потім і закрити.
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Дорогу до сміттєзвалища й справді заблоковано – оминути барикаду вантажівка з відходами не зможе. Жителі Брониці кажуть – дорогу перекрили, бо сміттєзвалище ніхто реконструювати не збирався. Навпаки – останні декілька років сміттярка лише розросталася.
Жителі Брониці скаржаться – часто хворіють. Кількість кишкових інфекцій збільшилася і в Дрогобичі. Міський голова уже подав звернення до обласної влади, аби оголосити місто зоною екологічного лиха.
До слова, отруйна вода і сморід! Найнебезпечніше сміттєзвалище України.
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