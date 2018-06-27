Спека і обстріли! На Маріупольському напрямку загострення

Одним із найгарячіших залишається Приморський напрямок. Російсько-окупаційні війська атакують важкою артилерією підступи до Маріуполя як вдень, так й в ночі.

Майже 40 градусів у тіні. На Маріупольському напрямку спека та задуха у повітрі, і гаряче від обстрілів. Уже кілька днів поспіль на позиції наших морських піхотинців, які боронять підступи до промислового центру, ворог насипає тонни смертельного залізяччя.

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Зараз під Павлополем відносна тиша. Бійці кажуть, ймовірно, ворог підтягує боєкомплект. Тому й виникла перерва в обстрілах. Бо ще зранку тут лунала канонада.

Як кажуть українські морпіхи, що б хто не розповідав – звикнути до обстрілів з важкої артилерії не можливо. Треба бути постійно напоготові.

Втім, незважаючи на складнощі, українські бійці не втрачають ні бойового духу, ні почуття гумору. Морпіх на позивний Батя, каже, вдома чекають дві онуки. Тож дідусь не може повернутися без перемоги.

До слова, військові відпрацьовують оборону морського узбережжя і відбиття наступу з окупованих територій.

Опубліковано Червень, 27 в 19:51



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