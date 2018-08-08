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Спека і повені: як природа випробовує планету

У Європі люди гинуть від спеки. Кількість жертв аномальних температур в Іспанії зросла до 9. У Мадриді повітря прогрілося до 40 градусів. У Німеччині ці дні стали одними з найспекотніших у році. Люди масово потягнулися до водойм та громадських басейнів. У Берлінському зоопарку від спеки рятують тварин – годують замороженим кормом та поливають водою. У Франції в сімнадцяти департаментах оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Гірший – тільки наступний – червоний. На півдні діти та молодь масово купаються у фонтанах. У містах облаштовують тисячі зон охолодження.

Майже 1500 пожежників продовжують гасити вогонь у Португалії. Там палає з третього серпня.  Зараз вогонь вирує неподалік популярних пляжів курортного регіону Алгарві. Надзвичайні служби стверджують, що постраждали понад 30 людей.

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Після аномально високих температур в Америці, Європі та Азії – тепер повені. Їх спричинили бурхливі грози. У Франції – в Нормандії – через рясну зливу на кілька годин призупиняли залізничний рух – колії заблокували повалені дерева, вода пошкодила контактну мережу. Півтори тисячі пасажирів ночували на вокзалах, чекаючи відправлення. Інтенсивні грози і в китайській провінції Шаньсі. Зливи повністю паралізували автомобільний рух.  Виникли повені й у житлових кварталах. З районів, де ситуація найгірша, евакуюють мешканців. У канадському Торонто вода перетворила вулиці на річки. Японія після рекордної спеки  в очікуванні тайфуну. За даними метеорологів, циклон принесе зливи і сильний вітер до 200 кілометрів за годину.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що спека в Україні посилиться.

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