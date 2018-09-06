Спека та відсутність дощів – чому Закарпаття може залишитись без дерев

На Закарпатті масово вмирають дуби. Спочатку сохне крона дерева. Потім на нього нападають грибки з комахами. І повністю його знищують. Страждають лише дуби-велетні, яким понад 100 років.

Лише в Ужгородському лісгоспі – 17 тисяч гектарів лісу. Майже третина з них – дубові насадження. Тут росте 16 видів дубів. Та засихає тільки один із них.

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Майже півстоліття тому засохло кілька тисяч гектарів дібров. Тоді деревам зашкодили люди. Через інтенсивну меліорацію земель рівень грунтових вод різко знизився. Деревам забракло вологи. Нині точна причина всихання дубів не відома. Наукових досліджень ніхто не проводив.

Лісівники припускають: дуби сохнуть через порушення гідрологічного режиму. Їм шкодить спека і відсутність дощів. Ґрунтові води знову дуже низько. Чахнуть лише дуби-велетні, котрим понад сто років. Бо їхня коренева система вже не така. І не може дотягнутися до живильної вологи.

До слова, Факти ICTV писали про те, що на Закарпаття прийшла руйнівна злива

Опубліковано Вересень, 06 в 10:51



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