Спека вбиває. Святий вогонь нищить Каліфорнію, в Європі смерті від перегрівання

По всіх куточках планети вирують лісові пожежі. У Сполучених Штатах від них уже традиційно найбільше потерпає Каліфорнія. Втім нинішній вогонь став наймасштабнішим та найтривалішим в історії штату.

У графстві Оранж виник новий осередок займання. Його охрестили Святим вогнем, у США лісовим пожежам дають імена. Оголошено евакуацію. Вогонь поширюється надзвичайно швидко і вже охопив майже 300 га.

Головна причина пожеж – аномальна спека, місцями понад 40 градусів. Зокрема, в Іспанії уже загинули 5-ро.

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Людей просять не виходити без особливої потреби на вулицю. Однак це застереження не зупиняє туристів, які приїхали помилуватися красою країни. Втім вони поводяться обережно.

У Франції через аномальну спеку запровадили надзвичайні заходи. Зокрема, у половині департаментів обмежили споживання води. А в містах обмежили пересування автомобілів з високим рівнем викидів у повітря. У Парижі та Ліоні обмежили рух навіть екологічних машин.

До слова, Європу найближчими днями очікує екстремальна спека. В Іспанії та Португалії прогнозується підвищення температури повітря до +47°.

Опубліковано Серпень, 07 в 10:42



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