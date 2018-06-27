Як перестати бути бідним – 3 поради від автора бестселера Джеймса Робінсона

Він знає, як свої статки заробили не лише окремі бізнесмени чи чиновники, а цілі народи.

Співавтор світового бестселера Чому нації занепадають Джеймс Робінсон на прикладі багатьох країн з різних епох і континентів довів: багатими чи бідними людей робили не географія, релігія чи звичаї, а насамперед політика.

Зустріч з економістом організував проект Новое Время. Його головний редактор Віталій Сич переконаний: досвід Робінсона для українців як ніколи актуальний.

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Хоч панацеї від бідності й не існує, проте світовий досвід свідчить про чітку тенденцію. Там, де правляча еліта будувала демократичне й конкурентне суспільство, воно рано чи пізно ставало заможним.

Там же, де людей розглядали винятково як ресурс для власного збагачення – віками панують злидні. Тож окрім стандартних порад щодо залучення інвестицій і подолання корупції Робінсон радить копнути глибше – у політику.

Побудувати сильну економіку без якісних змін у владі неможливо, наполягає фахівець. Можновладці мусять служити на користь суспільства, а не паразитувати на ньому.

Рушієм процесу має стати суспільство, вважає британець. І робить комплімент: після двох революцій українці довели, що заслужили жити краще. І нині опускати руки не варто.

До слова, Джоан Роулінг хоче написати нову книгу.

Опубліковано Червень, 27 в 15:19



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