Як перестати бути бідним – 3 поради від автора бестселера Джеймса Робінсона
Він знає, як свої статки заробили не лише окремі бізнесмени чи чиновники, а цілі народи.
Співавтор світового бестселера Чому нації занепадають Джеймс Робінсон на прикладі багатьох країн з різних епох і континентів довів: багатими чи бідними людей робили не географія, релігія чи звичаї, а насамперед політика.
Зустріч з економістом організував проект Новое Время. Його головний редактор Віталій Сич переконаний: досвід Робінсона для українців як ніколи актуальний.
Дивіться: Книга Дена Брауна українською Джерело: головоломки, смертельні сутички і втечі
Хоч панацеї від бідності й не існує, проте світовий досвід свідчить про чітку тенденцію. Там, де правляча еліта будувала демократичне й конкурентне суспільство, воно рано чи пізно ставало заможним.
Там же, де людей розглядали винятково як ресурс для власного збагачення – віками панують злидні. Тож окрім стандартних порад щодо залучення інвестицій і подолання корупції Робінсон радить копнути глибше – у політику.
Побудувати сильну економіку без якісних змін у владі неможливо, наполягає фахівець. Можновладці мусять служити на користь суспільства, а не паразитувати на ньому.
Рушієм процесу має стати суспільство, вважає британець. І робить комплімент: після двох революцій українці довели, що заслужили жити краще. І нині опускати руки не варто.
До слова, Джоан Роулінг хоче написати нову книгу.