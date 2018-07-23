Спорткари та повітряні таксі з вертикальним злетом – авіановинки Фарнборо-2018

На авіасалоні у Фарнборо не тільки продають літаки. Сюди приїжджають і себе показати і на інших подивитися. Адже саме тут можна побачити втілені у реальність ідеї письменників фантастів.

Працювати з такою технікою мають шанс студенти, які виграли спеціальний конкурс і для початку можуть побувати на Фарнборо. Благодійний фонд Бориса Колеснікова всьоме організував конкурс Авіатор.

Електричні повітряні таксі з вертикальним злетом і посадкою та спорт кари, які в повітрі набирають швидкість до – 320 км за годину – поки проекти. Однак їх планують запустити у виробництво буквально за кілька років.

Учасники міжнародної авіавиставки приваблювали відвідувачів до своїх залів. Компанія, що тестує пожежобезпечність матеріалів встановила посеред залів крісло літака, яке ніби охопив вогонь.

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Візуальний ефект створили за допомогою водяної пари та підсвітки. У павільйонах Фарнборо – студенти могли прослухати міні-лекції та побувати на майстер класах від спеціалістів провідних компаній світу – Боїнг, Еарбас, Європейського та Британського космічних агентств, ДП Антонов. А ще їх запросили ексклюзивно до салону розкішного лайнера Еарбас А 380.

У вересні стартує новий сезон конкурсу Авіатор. Відтепер його учасники зможуть не лише презентувати цікаві ідеї стартапів, але й отримати від благодійного Фонду Бориса Колеснікова кошти на їхню реалізацію.

Окрім насиченої програми на авіа виставці, студентам показали Лондон. Вони прогулялися вулицями і побачили легендарні місця британської столиці.

Після повернення в Україну майбутні авіаконструктори, диспетчери, пілоти планують приступити до втілення нових ідей та розробок для авіагалузі. Саме тут їм знадобляться ті знання та досвід, які вони отримали під час візиту на Фарнборо 2018.

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Опубліковано Липень, 23 в 17:05



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