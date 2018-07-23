Спортсменка з Росії стала бійцем ООС

Ігор, боєць королівської бригади констатує: щойно закінчився футбольний чемпіонат у Росії, кремлівські найманці почали більше стріляти. Армійці перераховують озброєння, яке найчастіше застосовує ворог.

Щовечора працюють ворожі безпілотники, і традиційно після них обстріл. А також російсько-терористичні війська підтягають техніку, зокрема і танки та самохідні артилерійські установки, повідомляє розвідка. Тож у військових – жодних ілюзій щодо перемир’я.

Дмитро на фронті вже чотири роки. Пішов добровольцем, щоб війна не прийшла до нього додому. Воюватиме, каже, до перемоги. Росіянка Ольга теж на передовій із 2014. У рідному Челябінську була спортсменкою, нині захисниця України.

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Росії Ольга також не вірить. З оголошенням так званого хлібного перемир’я тиша на фронті мала бути повною. Однак її немає. Тож Ольга навчилася за чотири роки нічого не планувати.

Триматися на фронті допомагають гумор і творчість. Петрович на Авдіївській промзоні, менш, ніж за 100 метрів від ворога, читає свої вірші.

Майор міліції у відставці, він пішов у військкомат, щоб рідні не знали, як падають міни і як працює ворожий град. Петрович розповідає про обстановку тут, на промці, де завжди було гаряче.

Та навіть за таких умов Петрович жартує.

Українські військові готові до провокацій із боку ворога.

До слова, після ЧС-2018 зросла кількість обстрілів: бійці ООС про напружений тиждень.

Опубліковано Липень, 23 в 11:39



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