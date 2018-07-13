Спортивний майданчик від Mastercard у Харкові

У Харкові презентували відновлений футбольний майданчик для дітлахів найбільшого житлового масиву Салтівка.

Раніше тут був занедбаний футбольний майданчик. Його відновили компанія Mastercard у партнерстві з Credit Agricole Bank. Тут замінили фундамент, поклали штучну траву, поставили огорожу та спортивний інвентар.

– Ми стартували з всеукраїнської соціальною ініціативою Передай пас для того, щоб стимулювати людей активніше займатися спортом, стимулювати дотримуватися здорового образу життя, і власне для того, щоб об`єднувати громади, – коментує Тетяна Луценко, менеджер маркетингових програм Mastercard в Україні.

Тепер це сучасне футбольне поле відкрите для всіх охочих.

– Це така підтримка і допомога молоді грати і вести спортивний образ життя. Ми сподіваємось, що на одному з таких майданчиків, а може й на декількох, зросте майбутня зірка українського футболу. А може, навіть, світового, – говорить Анастасія Васильєва, керівник управління маркетингу та реклами Credit Agricole Bank.

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Це вже восьмий спортивний майданчик, відновлений в рамках соціальної ініціативи. Загалом їх буде 14 у 12 містах України.

До слова, Visa і Mastercard запрацювали в Криму.

Опубліковано Липень, 13 в 9:09



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