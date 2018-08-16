Справа Януковича: адвокати влаштували виставу під час засідання

Замість стосів паперів заносять професійну техніку. Це так адвокати екс-президента Віктора Януковича підготувалися до чергового судового засідання. З самого ранку в Оболонський суд вони привезли кілька звукових колонок. Та згодом стає зрозуміло, дебатувати у суді п’ятеро захисників Януковича не збираються. Вони, як і в минулі рази, перші хвилини засідання починають з власних протестів. Спочатку залишили залу. А потім повернулися і почали озвучувати свої клопотання. Заявили, що їхній підопічний відмовляється від державного адвоката, до того ж він і так вже має п’ятьох захисників.

Та прокурори проти. Кажуть втомилися, що приватні захисники постійно затягують судовий процес. До того ж, Янукович не має права відмовитися від державного адвоката. Доки судді у нарадчій кімнаті думали над клопотанням, захист Януковича часу не гаяв. Вони вирішили самотужки усунути державного адвоката від справ, не чекаючи рішення феміди. Захисники екс-президента перекрили вхід до залу новому адвокату Януковича. У конфлікт втрутилася поліція. І сталася штовханина.

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Самі ж судді вирішили: обвинуваченому у державній зраді Януковичу таки не завадить державний адвокат. Це неабияк розлютило його приватних захисників і вони влаштували у залі справжній хаос. Спочатку вимагали допитати свідків. Зокрема колишнього прем’єра Миколу Азарова, та пілота вертольота на якому тікав Віктор Янукович з Донецька до Криму. Дати свідчення Азарову таки не вдалося. Процес, коли опитували свідків завершено. Тож прокурори приступили до дебатів. Щоправда текст обвинувачення майже не чутно. Прокурорів постійно перекрикували адвокати Януковича.

Та попри намагання адвокатів Януковича перекричати обвинувачення, прокурори таки зачитують свій виступ. Вони наводять факти державної зради екс-президента і просять його засудити на 15 років. А ще стягти з нього 100 мільйонів гривень як компенсація за судові витрати. Наступного разу у суді має виступити сторона захисту. Судді дали їм на підготовку цілий місяць.

До слова, Факти ICTV повідомляли про те, що Янукович подав позов до суду на Луценка

Опубліковано Серпень, 16 в 17:15



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