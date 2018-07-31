Справа Януковича: до зали суду викликали поліцію

Шістдесяте засідання у справі втікача Януковича в Оболонському райсуді. Вийти на фінішну пряму та опинитися за крок до вердикту першому політику, якого позбавили звання президента, перешкоджають його адвокати.

Адвокат Віталій Сердюк, який зірвав перший день судових дебатів на сьогоднішнє засідання таки прийшов. І одразу перейшов на крик та перебивання суддів.

У захисту Януковича стратегія одна – відмовитися від судових дебатів і заслухати чергового 53-го свідка, як Януковича лякали бойовою авіацією, коли той тікав з країни.

Та суддів миттєво перебивають.

Стратегія Сердюка спрацьовує, через крик у залі суддя бере 10-хвилинну перерву. Адвокат Януковича, користується цим і залишає судову залу.

Після цього, прокурори подають клопотання призначити втікачу державний безкоштовний захист. Та раптом в судовій залі опиняється новий уже п’ятий адвокат Януковича, каже буквально на днях підписав з ним договір про надання адвокатських послуг.

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В адвоката Бадика також завдання затягнути судовий процес, каже про справу Януковича йому нічого невідомо, тож для її вивчення необхідно місяць. Та як тільки судді заходять до зали винести рішення про безкоштовний державний захист Януковича, Байдик також намагається зірвати засідання.

Такі крики не перешкоджають суддям призначити Януковичу безкоштовного адвоката та перенести суд на завтра. Та як тільки судді виходять із зали, в приміщенні з’являється Сердюк, каже викликав до суду поліцію, ті повинні затримати прокурорів, які, начебто, порушують законодавство.

Адвокати не вперше викликають поліцію до суду, як тільки їм не подобаються дії суддів та прокурорів, перетворюючи судове засідання на театральну виставу.

До слова, хто виводив гроші з України за часів Януковича – у США дали відповідь.

Опубліковано Липень, 31 в 17:53



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