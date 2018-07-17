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Справа Януковича: опитування свідків завершено, суд переходить до дебатів

Обклавшись томами справи, захист екс-президента Віктора Януковича в Оболонському суді одразу йде у наступ.

Саме цим високопосадовцям часів Януковича напередодні суд дав останній шанс прийти сюди і  розповісти про небезпеку, що загрожувала президенту-втікачу у лютому 2014. Та замість них, адвокати пропонують допитати колишніх охоронців Віктора Федоровича. Після втечі свого начальника, бодігарди теж покинули країну.

Та судді і прокурори невблаганні, клопотання захисту відхиляють. А адвокати Януковича беруться за важку артилерію. І пропонують запросити до суду першого президента Леоніда Кравчука. Але прокурори проти.

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Самі ж прокурори переконують, вони не проти свідчень Кравчука. Але після того, як суд заслухає колишніх силовиків. Щоправда  зізнаються, у  щирість адвокатів Януковича – прокуратура не вірить.

Дві години суперечок, клопотань і судді оголошують рішення. Головуючий суддя звинуватив адвокатів Януковича у затягуванні процесу і в небажанні ставити крапку у цій справі.

Тож процес опитування свідків завершено. З 30-го липня в Оболонському суді розпочнуться вже дебати. Щоправда захист Януковича з цим не погодився і пообіцяв 20-го липня влаштувати новий допит свідків. Щоправда де – не уточнили.

До слова, у США заарештований екс-радник Януковича Пол Манафорт.

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