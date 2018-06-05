Справа Зайцевої – нові подробиці

Київський районний суд Харкова, родичі потерпілих і їхні представники чекають нарколога Олену Федірко, яка оглядала Зайцеву одразу після ДТП і мала би розтлумачити, чи була підозрювана у стані наркотичного сп`яніння.

Однак їй навіть не вручили повістку, спеціаліст звільнилася і виїхала з Харкова.

Натомість її колега лаборант, який досліджував сечу підозрюваної, під присягою заявив – аналіз показав опіати, кодеїни і морфін, це наркотичні речовини.

У такому випадку закон вимагає повторний розгорнутий аналіз сечі, і обов`язково крові на наркотики. Однак біологічного матеріалу не вистачило, аби провести дослідження.

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Лаборант каже, він ні при чому, саме стільки отримав від нарколога.

Представники підозрюваних впевнені, дії експерта можна розцінювати навіть під кримінальну статтю. А прокуратура поки не вбачає у діях лікаря умисної перешкоди.

До лікарки можуть застосувати примусовий привід, але її ще треба знайти.

Однак представниця потерпілих Лариса Матвєєва каже, лаборант підтвердив опіати в сечі Зайцевої, а в документах є інформація щодо стану підозрюваної – звужені зіниці, нечітка хода, невиконаний пальцево-носовий тест, і цього достатньо для обтяжуючих обставин.

У справі Олени Зайцевої наступне засідання призначене на 20 червня.

До слова, Зайцева їхала без прав і техпаспорта.

Опубліковано Червень, 05 в 22:11



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