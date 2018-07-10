Справедливі зарплати всім українцям: проект Оксани Жолнович у Нових лідерах
Чесна праця і справедлива платня за неї. Учасниця проекту Нові лідери, юристка зі Львова Оксана Жолнович клопоче, аби в нашій державі таки почав діяти новий трудовий кодекс. Адже чинному – вже майже півстоліття і він давно не актуальний.
Натомість жінка певна, якщо врегулювати трудові відносини, усе зміниться. Уже не тікатиме за кордон перспективна молодь, а наймані робітники й працедавці будуть однаково захищеними.
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Держава, попри те, що ставить високі вимоги до роботодавців-приватників, сама – просто обдирає й обдурює своїх працівників.
До слова, Володимир Гергелюк у Нових лідерах хоче врятувати Дністровський каньйон і дати роботу місцевим.