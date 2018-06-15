Справжнє французьке шато на Херсонщині: як доїхати, де жити та ціни

Справжнє французьке шато – садибу і виноробню туристи можуть побачити не виїжджаючі за кордон. На Херсонщині в 10-ти км від Нової Каховки розташовано шато князя Трубецького.

Працює з кінця 19-го ст і донині. Після реставрації старинний будинок став місцем відпочинку і культурної самоосвіти. Поруч – різноманітні туристичні принади: від промислового об’єкта – Каховської ГЕС – до дозорної башти 14 ст і природних водоспадів у вапняку.

Новий власник садиби відновив будинок і наповнив його історичними фото, картинами і реліквіями. Головний скарб шато Трубецького – вино. У підвалі серед 10-ти тис пляшок зберігається вино, якому 60 років. Але це не музей. Неподалік – виробництво. Робота тут не зупинялось з 1896-го.

Екскурсія по шато обійдеться у 150 грн. Тут можна помріяти у гамаку на справжньому англійському газоні. Дегустація 6 видів вин класичних французьких сортів у залі із старими вапняковими стінами та чудовим видом через арочні вікна на Каховське водосховище і гідроелектростанцію коштує 200 грн.

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Садиба-дача родини Трубецьких розташована неподалік – у селі Козацьке. За 150-річну історію у маєтку працювала школа, сільрада а потім і табір. 30 років тому через пожежу обвалився дах, місцеві почали варварське знищення будівель.

Проте, серед величних руїн можна зрозуміти, яким був задум архітектора – це замковий стиль мовою ренесансу. А внизу, на крутому схилі Дніпра кілька років тому після обвалу викрилась підземна річка. Потоки джерельної води створюють у вапняку водоспади.

Поруч з шато 11-метрова дозорна вежа часів князя Вітовта – спільна культурна спадщина України і Литви. Тут у 14-му столітті був південний кордон Великого Литовського князівства.

Зважаючи на велику кількість цікавих туристичних об’єктів, сюди краще приїздити на 2 дні. Перепочити можна за 1000 грн у готельному номері в шато або у Новій Каховці.

До слова, Факти писали, де хочуть відпочити українці влітку.

Опубліковано Червень, 15 в 15:53



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