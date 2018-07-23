Спричинив скандал і став героєм анекдотів! Пам’ятник Хмельницькому у Києві

130 років тому у Києві з’явився пам’ятник Богдану Хмельницькому. Це нині він є одним із символів міста, а на той час статуя Гетьмана викликала палкі дискусії. Починаючи від кількості персонажів, закінчуючи розташуванням на Софії, де та як не поверни пам’ятник, тлумачення могло бути неоднозначним. Для киян Богдан Хмельницький через це став героєм анекдотів, адже на початку його скульптура зберігалась розібраною у поліцейській дільниці. Та потроху страсті ущухли і нині гетьман став фотомоделлю, а ще місцем зустрічі киян на Софійській площі.

Та пам’ятник кияни сприйняли не одразу. Адже спочатку там мав бути не лише гетьман, який, фактично, підпорядкував Україну Росії. Його мали оточувати ще кілька персонажів, серед яких католицький священик, поляк та єврей, яких кінь Хмельницького бив би копитами.

Пам’ятник Хмельницькому – київський довгобуд. Його запланували ще у 40-х роках позаминулого століття, а встановили лише за 48 років потому. Перший варіант мав коштувати місту понад 100 тис. рублів – їх хотіли зібрати всією тодішньою Росією.

Отож скульптура, так би мовити, усохла – лише до постаті гетьмана на коні, яку теж проблематично було розмістити на Софійський площі.

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А ще весь час не в той бік вказувала булава. Перед встановленням рік частини пам’ятника пролежали на подвір’ї у відділенні поліції.

Врешті, 130 років тому монумент таки поставили – він був майже таким, як і нині, мінявся лише постамент, а ще з’явився паркан, бо прочани саме під Богдана ходили до вітру. А ще на честь перевороту 1917-го біля пам’ятника поставили фанерну Стеллу.

Та за пару років прибрали. Зараз постамент серед 60-ти найвизначніших пам’яток столиці. Він є у мобільному додатку, який місто створило спеціально для туристів.

Цікаво, але вандали пам’ятник не чіпають. Єдине: на початку двотисячних хтось поцупив у Богдана пір’я із шапки. Тоді жартували, що це зробили польські футбольні уболівальники, бо пропажу помітили після матчу Україна – Польща. Та невдовзі пір’я поновили сучасні реставратори. Так, що від оригінального не відрізниш.

До слова, українське чорне море: художник з ПАР намалював у Києві мурал.

Опубліковано Липень, 23 в 14:37



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