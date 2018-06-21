Спуску не буде – Луценко підтримав повернення кримінальної відповідальності за контрабанду

Прем’єр попередив регіони про те, що цього разу держава взялась за контрабанду всерйоз. Ціна питання – 100 млрд грн або 4 млрд долл. Щоправда, із цим можуть виникнути проблеми. Генпрокурор закликає спочатку все прописати на рівні закону.

Передусім, запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду. Володимир Гройсман заявляє: країною почали розгортатися спеціальні офіси, які прикривають оборудки. А хтось їх кришує.

Йшлося про так звані Євробляхи. Генпрокурор вирішив поцікавитись у львіських митників цифрами. Ті розгубилися. Щоправда, євробляхи не зовсім – контрабанда.

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А схем, на яких Україна втрачає десятки мільярдів – безліч, деякі з них прем’єр озвучив на вчорашньому засіданні уряду і заявив: боротиметься до кінця.

При цьому зусилля мають об’єднати митники, правоохоронці, антикорупційні структури, СБУ та Генпрокуратура.

Напередодні Кабмін розширив повноваження поліцейських – вони можуть цілодобово бути на пунктах пропуску. А ще – мають доступ до автоматизированної системи митного обліку “Інспектор-2006”.

Також скасували так звані міжвідомчі “чорні сотні”, що стежили за роботою митниць. Вони були ефективні хіба перші два тижні після створення – відкрито заявив Генпрокурор. Але Юрій Луценко попереджає: без спеціальних законів, і зараз може бути фальш-старт.

Правда, міністр внутрішніх справ вважає, не все так критично. Хоча, за контрабанду люди мають сідати на роки, як у ЄС.

До слова, Гройсман заявив, що правоохоронці готують провокації проти прем’єра і міністрів.

Опубліковано Червень, 21 в 17:48



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