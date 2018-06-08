Спина – наче знак питання, а мозок вражений на 92% – 4-річна Єсенія потребує допомоги

Немає сенсу рятувати, бо не виживе – батьки 4-річної Єсенії з Кривого Рогу чули ці цинічні слова не раз.

Немовлям дівчинка перенесла важку хворобу – гострий енцефаліт, який вразив нервову систему, через що дитина стала інвалідом – не могла сидіти, стояти, втратила зір.

А ще Єсенія втратила маму, однак тато та рідні дівчинки роблять усе, аби підняти дитину на ноги. Кілька курсів лікування, реабілітація в Україні і за кордоном дали свій результат – дівчинка пробує стояти, реагує на рідних і посміхається.

Вона чує тата, але не бачить – ще немовлям втратила зір. Мозок вразила важка нейроінфекція.

Реанімації та інтенсивні терапії – з лікарні немовля забрали з низкою важких діагнозів, її спина схожа на великий знак питання, стегно вивернуте в інший бік, мозок вражений на 92%.

Дивіться: Врятувати тисячі життів – мета Ірина Заславець на Нових лідерах

У рік дівчинка важила всього 5 кілограмів. “Не житиме”, сказали місцеві лікарі. Та рідні Єсенії – тато, бабуся й дідусь вирішили, буде інакше.

Китайські лікарі пообіцяли розворушити мозок, але подальша реабілітація не дасть результату без операції. Ба більше – стан Єсенії тільки погіршуватиметься.

Це харківський інститут патологiї хребта і суглобiв імені Ситенка, тутешні лікарі взялися поставити дівчинку на ноги.

Операція надскладна – в тіло маленької вживляють спеціальну конструкцію, що вирівняє хребет і ростиме разом із дитиною. Те саме зроблять і зі стегном. Операцію призначили на вересень.

Конструкція коштуватиме десятки тисяч гривень. А ще майже півмільйона – на чергову реабілітацію у Китаї – дівчинці потрібні медпрепарати, що навіть не зареєстровані в Україні, каже бабуся.

Зібрати таку суму без небайдужих людей не зможуть і благають про допомогу. Допомогти дівчинці просто. Збирає гроші для Єсенії Українська біржа благодійності.

На сайті треба знайти проект Єсенія сподівається на вашу допомогу! Тисніть “підтримати”. На порятунок дівчинки потрібно 489 тис грн – поки вдалося зібрати лише десяту частину.

До слова, вчені знайшли доступний і дешевий засіб боротьби з аутоімунними захворюваннями.

Опубліковано Червень, 08 в 22:30



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.