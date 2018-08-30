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Сталкер відпочиває. Перевірка гуртожитків відомих вишів України

Одна з головних проблем для українських студентів на сьогодні – це не іспити чи важкі завдання, а умови проживання. Факти ICTV перевірили кілька гуртожитків відомих вишів у великих містах. Побачене шокує – вибиті двері, сантехніка сиплеться, а стіни чорні від грибка, туалети та душові без дверей.

І особливо це вражає першачків – вони точно собі не уявляли, що житимуть у приміщеннях, де можна другу частину Сталкерів знімати. І це при тому, що студенти платять не лише за навчання, а й за проживання.

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Лагодять проводку, міняють двері, купують нові ліжка студенти за власний рахунок. Це тисячі гривень, хоча за гуртожиток кожен щомісяця сплачують гроші.

До слова, київські забудовники взяли московські методи. Вони нищать пам’ятки історії України.

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