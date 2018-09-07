Допомагає заснути і рятує життя: в Берліні представили техніку майбутнього

Телевізори – виконують роботу секретарів, а холодильники радять, що приготувати на вечерю – на міжнародній виставці у Берліні представили техніку майбутнього, яка вже скоро може стати реальністю для жителів планети.

Розумні пристрої стежать за вашим здоров’ям та навіть можуть врятувати життя. Смартфони вже навчилися вимірювати тиск. Сенсорні датчики в домі визначають, що людина довго не рухається, і викликають швидку допомогу. З іншого боку, спеціальні подушки допоможуть розслабитися і заснути.

Електронні гаджети не лише полегшують роботу, а ще стають швидшими і дешевшими. Допомагають у спілкуванні на відстані.

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До слова, Факти ICTV розповідали про те, яким буде майбутнє України у високотехнологічному світі

Опубліковано Вересень, 07 в 13:42



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