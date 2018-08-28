Будинок, що стежить за здоров’ям! Український стартап в Америці

У цеху в американському місті Ріно, штат Невада, створюють перший абсолютно автономний будинок – проект українського стартапу PassivDom. Він не потребує під’єднання до електромереж чи централізованого водопостачання, і дозволяє людям жити будь-де.

Міцні вікна, які майже неможливо розбити, і допомагають економити енергію у будинку, де дві стіни – фактично скляні. Відтак потужності сонячних панелей цілком вистачає на усі енергопотреби оселі.

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Антон Гетьман відповідає за все технологічне начиння – майже 200 сенсорів, які контролюють здоров’я оселі. Завдяки цьому будинок може, фактично, мислити самостійно: відповідно до погоди не лише регулювати світло, а й навіть стежити за здоров’ям мешканців.

За бажанням, будинок може бути оснащений системою генерування води із вологості повітря. Завозити воду можна і самостійно, а системи очистки дозволяють використовувати її повторно. Ціна будинку у 38 квадратів – від 64 до 97 тис. доларів. Незабаром компанія планує презентувати перший готовий будинок, а масове виробництво запустити через 6-7 місяців.

До слова, український стартап зібрав $60 тис. за 75 хвилин: гоночний симулятор підкорює світ.

Опубліковано Серпень, 28 в 22:02



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