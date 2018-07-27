Столична бібліотека імені Плужника під загрозою закриття – причина

У читальній залі столичної бібліотеки імені Євгена Плужника – як у вулику. Читачі, громадські активісти, біліотекарі та небайдужі кияни – всі обурені, чиновники планують створити тут “Центр оцінювання державних службовців”.

Тож балансоутримувач, Національне агентство України з питань держслужби вимагає звільнити ці 100 кв метрів.

Громада вважає: у такому разі Кияни втратять на просто читальний зал, а цілий культурний простір. Адже поряд багато культурних, мистецьких та освітніх закладів, які саме в бібліотеці проводять цікаві зустрічі і для школярів, і для дорослих.

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Чиновники вважають – тих 200 метрів, які залишаться, бібліотеці цілком вистачить, радять раціонально організувати простір. І обіцяють, що зроблять ремонт не тільки у приміщенні, яке відберуть, а і в усій бібліотеці, а також поміняють вікна.

А от громадські активісти переконані – місцем мають поступитися чиновники.

До слова, Джоан Роулінг хоче написати нову книгу.

Опубліковано Липень, 27 в 17:44



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