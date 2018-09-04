Столиця ковбоїв Бандера в США: що поєднує місто з Україною

У техаському місті Бандера цими вихідними проводять уже традиційний парад.

Містечко з таким знайомим для українців іменем – офіційно визнано світовою столицею ковбоїв.

Саме місто було засновано поляками. І має два міста побратима: одне у Польщі, а друге в Україні – Тисмениця, що на Івано-Франківщині.

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Делегація саме з цього міста була почесною на щорічному параді у місті Бандера.

Нагадаємо, Херсонщина на кордоні з Кримом у зоні екологічного лиха. Навколишні села другий тиждень потерпають від смердючого повітря, а вітер приносить пил, що роз’їдає метал.

Опубліковано Вересень, 04 в 22:06



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