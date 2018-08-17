Страшно дивитись, як люди вилітали з вікон. Коли українці визнають паски безпеки

Міністерство інфраструктури розробило проект, який забороняє із січня 2021 року перевозити пасажирів автобусами, що не обладнані пасками безпеки. Новина на столичній автостанції викликає різну реакцію. Пасажири здебільшого підтримують новації.

Водії різної думки, багато хто звик їздити без пасків, і взагалі вважають головною проблему ями на дорозі.

У мікроавтобусах закордонного виробництва паски є або ж є прилаштування для них. В українських автобусах – немає.

Для європейців пристібуватися в автобусах – це звичка з дитинства.

В Європі в приміських автобусах пасажири зобов’язані пристібуватися – інакше штраф. До таких заходів вдалися, щоб захистити людей.

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Як приклад – сьогодні в Німеччині автобус вилетів з дороги і потрапив у кювет. Ніхто не загинув, у більшості поранення середнього ступеня – як раз завдяки тому, що всі були пристібнутими.

Кадри з краш-тесту, типова аварія – автобус врізається в вантажівку. Ті пасажири, які не були пристібнутими – просто летять вперед і зазнають серйозних травм. Той, хто використав паски безпеки, максимум отримає невеликі забої. Натомість у нас люди гинуть. І очевидці трагедії на житомирській трасі кажуть – страшно було дивитись, як пасажири після зіткнення вилітали з вікон на проїжджу частину.

Тож світовий досвід і логіка підказують – потрібно пристібатися. Якщо держава це контролюватиме, смертей на дорозі поменшає.

До слова, щоденні рейди та штрафи. Чому в Білорусі ідеально чисті вулиці.

Опубліковано Серпень, 17 в 22:15



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