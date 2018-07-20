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Страшно зайти у під’їзд! У Запоріжжі жителів багатоповерхівки атакують щури

Багатоповерхівка в центрі Запоріжжя. Десятки щурів спочатку окупували підвал, а зараз уже бігають по під’їздах. Жителі будинку кажуть, аби дійти до квартири, іноді доводиться розганяти пацюків.

Мешканці багатоповерхівки бояться випускати дітей до під’їздів.

Люди упродовж двох місяців зверталися до керуючої компанії з вимогою вирішити ситуацію. Але, кажуть, комунальників так і не дочекалися.

У компанії, що прийшла на зміну колишнього ЖЕКу, запевняють: про проблему знають. І навіть двічі проводили тут дератизацію – щоправда, лише у підвалах. Бо у під’їздах – місцях загального користування робити це не можна. Втім, або отрута була неякісна або просто ще не подіяла.

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Небезпеку такого сусідства підтверджують медики. У Запоріжжі вже зареєстровані випадки сказу серед щурів. До того ж, гризуни розповсюджують небезпечні хвороби. Від однієї з таких торік у місті померли дві людини.

Якщо від укусів не вдалося вберегтись – медики радять якнайшвидше звертатися до лікарні.

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