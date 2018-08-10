Стріляють, коли сонце сліпить камери ОБСЄ: бійці ООС про ворожі атаки

На позиціях у Зайцевому напередодні було неспокійно. Вперше за час хлібного перемир’я на цій ділянці застосували міни 82-го калібру.

Пояснення раптової активізації бойовиків на цій ділянці просте. Попередники за час хлібного перемир’я викопали нові позиції, в окуповану частину Зайцевого зайшли нові сили.

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Після місяця тиші бойовики відкривають вогонь по цих позиціях як за розкладом – ввечері. Коли сонячне проміння сліпить спостережні камери місії ОБСЄ.

Раніше Факти ICTV писали про нову тактику бойовиків.

Опубліковано Серпень, 10 в 20:30



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