Факти / Відео / Україна / Стріляють, коли сонце сліпить камери ОБСЄ: бійці ООС про ворожі атаки/

Стріляють, коли сонце сліпить камери ОБСЄ: бійці ООС про ворожі атаки

На позиціях у Зайцевому напередодні було неспокійно. Вперше за час хлібного перемир’я на цій ділянці застосували міни 82-го калібру.

Пояснення раптової активізації бойовиків на цій ділянці просте. Попередники за час хлібного перемир’я викопали нові позиції, в окуповану частину Зайцевого зайшли нові сили.

Дивіться: Рекордні 3 години обстрілів – бойовики накрили Авдіївську промку

Після місяця тиші бойовики відкривають вогонь по цих позиціях як за розкладом – ввечері. Коли сонячне проміння сліпить спостережні камери місії ОБСЄ.

Раніше Факти ICTV писали про нову тактику бойовиків.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Схожі відео

Рекордні 3 години обстрілів – бойовики накрили Авдіївську промку
Йдуть подвійними атаками та не чекають заходу сонця – нова тактика бойовиків
Без пострілів: як ворог провокує бійців ООС
Атака снайперів і морський десант – нова гаряча точка на Азові
Нове напруження на передовій – під вогнем Кримське
АТО
Прапор “ДНР” наче червона ганчірка: як ворог провокує бійців ООС на вогонь
Дрони ОБСЄ зафіксували біля Луганська 10 ворожих градів і 30 танків
Оборона по пояс у воді: що наробила негода на Донбасі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка