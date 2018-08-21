Сценарій Чехословаччини на Донбасі: як СРСР придушив Празьку весну

50 років тому у Чехословаччині Москва діяли за тим самим сценарієм, як і нині на Донбасі.

Кількасот-тисячна армія з 5 країн Варшавського договору, на чолі з СРСР, увійшла до країни і заблокувала її війська.

Це була справжня окупація, яка сталась через надто швидкі демократичні зміни у Чехословаччині. Тож радянська влада вирішила придушити – так звану Празьку весну.

21 серпня 1968 люди прокинулись від гуркоту літаків та танків.

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Причиною такого вчинку була стрімка демократизація суспільства на початку 1968. Відміна цензури, поява інших політичних партій окрім комуністичної – все це дратувало керівництво СРСР. Тому вони вирішують придушити танками процес, який в світовій історії називають Празькою весною.

Каміла Моучкова – телеведуча. Добре пам’ятає день вторгнення, адже саме 21 серпня вела прямий ефір під прицілом автоматів.

– Останню годину ефіру два радянських військових цілили зброю мені в спину. Потім якийсь генерал сказав мені, після того, як згасла червона кнопка: Закінчуйте роботу негайно!, – розповідає жінка.

Нагадаємо, вперше в історії незалежної України участь у параді до Дня незалежності візьмуть жінки-військовослужбовці.

Опубліковано Серпень, 21 в 22:15



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