Сценарій Чехословаччини на Донбасі: як СРСР придушив Празьку весну
50 років тому у Чехословаччині Москва діяли за тим самим сценарієм, як і нині на Донбасі.
Кількасот-тисячна армія з 5 країн Варшавського договору, на чолі з СРСР, увійшла до країни і заблокувала її війська.
Це була справжня окупація, яка сталась через надто швидкі демократичні зміни у Чехословаччині. Тож радянська влада вирішила придушити – так звану Празьку весну.
21 серпня 1968 люди прокинулись від гуркоту літаків та танків.
Дивіться: Штрафи, в’язниця та колючий дріт: життя грузинів на окупованих територіях
Причиною такого вчинку була стрімка демократизація суспільства на початку 1968. Відміна цензури, поява інших політичних партій окрім комуністичної – все це дратувало керівництво СРСР. Тому вони вирішують придушити танками процес, який в світовій історії називають Празькою весною.
Каміла Моучкова – телеведуча. Добре пам’ятає день вторгнення, адже саме 21 серпня вела прямий ефір під прицілом автоматів.
– Останню годину ефіру два радянських військових цілили зброю мені в спину. Потім якийсь генерал сказав мені, після того, як згасла червона кнопка: Закінчуйте роботу негайно!, – розповідає жінка.
Нагадаємо, вперше в історії незалежної України участь у параді до Дня незалежності візьмуть жінки-військовослужбовці.
Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!