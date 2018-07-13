Сценарії Росії із захоплення українських портів і як протидіяти

Нахабство та зухвалість росіян зростає – Кремль намагається розширити контроль в Азовському морі, начебто їхня акваторія.

Берегова охорона прикордонної служби ФСБ затримує десятки суден, які прямують у порти Маріуполя та Бердянська і назад, паралізуючи їх торгівлю.

Наші прикордонники переконують, оглядати судна ФСБшники мають право, адже досі діє угода про співпрацю між Україною і Росією в Азовському морі і в Керченській протоці. За нею – ця територія нічийна.

Тож Кремль активно її захоплює, маючи військову перевагу, а це загрожує Україні зупинкою азовських портів і економічними збитками.

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Сценарій наступний – спершу вони потрапляють на якірну стоянку Керченської протоки, потім кораблі зупиняють на тривалу перевірку росіянами вже в акваторії Азовського моря та згодом аналогічна процедура на зворотному шляху. І наостанок ще одна якірна стоянка у Керченській протоці, де судна мають отримати дозвіл на проходження з Азовського до Чорного моря, і далі – до Європи та Туреччини. Затримка судна на одну добу коштує його власнику в середньому 10 тисяч доларів. Мета у росіян одна – придушити українську морську торгівлю через Маріуполь та Бердянськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання Росією 5 суден, що йшли в Україну.

Опубліковано Липень, 13 в 11:45



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