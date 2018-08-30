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Сучасна інженерія та космос: в Дніпрі відбудеться масштабний технофест

Фантастичний світ космосу та сучасної інженерії – Дніпро готується до найбільшого у східній Європі технофесту, який  цього року пройде вже втретє. Тут не буде жодних нудних лекцій. Цього разу майже 150 компаній дивуватимуть відвідувачів технічними новинками, унікальними розробками та науковими дослідами.

Головна експозиція дійства – зона Space Center. Тут можна вживу побачити унікальні супутники, космічні апарати, макети двигунів і ракет. Як їх запускають – покажуть на великому екрані у космічній лаунж зоні. Після подорожі всесвітом – знайомство з роботами – навчальними, промисловими і навіть розважальними. Між ними проведуть справжні батли – у перегонах, лабіринті, сумо та керлінгу. Змагатимуться і фахівці, які вміють опанувати розумні машини, – їхня професія – мехатронік.

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Керуватимуть роботами і промисловими машинами – не лише професіонали, а й звичайні школярі. Аби зацікавити їх новим фахом, Дніпровська Політехніка ще навесні відібрала серед них 7 команд і провела навчання. На фестивалі вони теж позмагаються у вправності.

На технофесті буде чим зайнятися і любителям хімії – на святі проведуть 120 унікальних дослідів – з полум’ям, вибухами та добуванням речовин. А ще – різноманітні змагання з авіа та судномоделювання, дрифт радіомоделей і маштабне лего-будівництво. Головна технічна та науково-популярна подія осені Interpipe TechFest – відбудеться у Дніпрі 15 та 16 вересня. Тут глядачам покажуть усе, що допоможе в майбутньому зробити прорив у нашій науці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яким буде майбутнє України у високотехнологічному світі

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