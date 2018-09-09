Сучасна зброя, техніка та комп’ютерні технології: як навчаються прикордонники України

370 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби – склали присягу на вірність Україні.

Уже незабаром ці хлопці й дівчата стануть на захист державного кордону. Щороку кількість охочих вступити до академії зростає.

Заклад в країні готує прикордонників. З наступного року тут набиратимуть курсантів – морської охорони.

Сучасна зброя, техніка та нові комп’ютерні технології – такою потужною матеріальною базою хизується Національна академія Державної прикордонної служби України.

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Першокурсники навчатимуться на 4 факультетах за спеціальностями, безпека державного кордону, право, телекомунікації, радіотехніка та автомобільний транспорт. І з кожним роком кількість бажаючих стати захисниками кордону зростає.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як сотні бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовували лісові пожежі на Харківщині.

Опубліковано Вересень, 09 в 14:12



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