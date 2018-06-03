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Сучасний спортзал від АТОвців на Вінниччині: мета та хто може займатися

Занедбану стару котельню вони перетворили на сучасний спортзал. У Хмільнику на Вінниччині, колишні АТОвці, створили для себе центр фізичної підготовки та реабілітації.

Аби відновитися після зони бойових дій – потрібно хобі, яке даватиме стимул жити. І спорт – саме те.

Окрім тренажерів – тут ще й кабінет терапевта, масажиста і психолога. А займатися можуть усі охочі.

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Для бійців усі тренування безкоштовні. А от з інших відвідувачів братимуть символічну плату 15 – 20 гривень за заняття, аби підтримати центр.

До слова, як в Україні допомагають дітям у притулках.

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