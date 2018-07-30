Сурогатне материнство в Україні – скільки коштує та підводні камені

Для одних це можливість добре заробити, для інших – єдиний шанс стати батьками.

Однією з перших сурогатне материнство підтримала колишня заступниця мера Києва Ірена Кільчицька. Вона повністю на боці жінок, які погодилися на цей сміливий крок.

Сурогатне материнство – не примха, а лікування безпліддя. За українським законодавством, скористатися методикою можуть виключно подружні пари. Але за умови суттєвих медичних показань.

В Україні сурогатне материнство абсолютно легальне. Проводять процедуру у понад 50 клініках. Ми маємо сучасне обладнання, якісних фахівців та приємні ціни. Наприклад, у США повний пакет послуги коштує від $100 до $200 тис. В Україні до 60. І це з послугами матері, яка отримує в середньому $16 тис.

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Сурогатною матір’ю може стати жінка від 18 до 36- років, яка має власну дитину. Вона проходить повне обстеження фізичного та психічного здоров’я та знайомиться з потенційними замовниками.

Олена ховає обличчя від камери, 8 років тому вона народила двійню для української пари. Оголошення знайшла в Інтернеті. І не пошкодувала. Скільки заробила – приховує. Однак каже, що змогла купити квартиру для доньки. Ще й вистачило на маленький косметичний бізнес.

Жінка усвідомлює, що сурогатна мати лише виношує вагітність і претендувати на дитину не може. Це визначено у законодавстві. А от інші права і обов`язки сторін прописують у договорі.

Найбільше проблем в програмі сурогатного материнства виникає саме із-за незалежним чином складеного контракту. Від цього залежать, чи будуть порушені права однієї чи іншоі сторони, чи можуть їх відстояти в суді.

Україна – одна з небагатьох країн, де сурогатне материнство дозволено, процедура реєстрації дитини проста, а ціни в рази дешевші. Ніж за кордоном. Тому дедалі більше іноземців приїздять до нас, аби стати батьками.

До слова, Меган Маркл вагітна двійнятами.

Опубліковано Липень, 30 в 19:50



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