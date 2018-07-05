Сущенко, Кольченко, Сенцов – скільки українських політв’язнів в тюрмах Росії

Гібридна агресія Росії проти України не обмежується лише на окупації Криму та постачанню зброї та військових на Донбас. Кремль цинічно арештовує українців під надуманими приводами та фактично перетворює їх у предмет торгу та тиску на нашу країну.

За даними громадських активістів у російських тюрмах знаходиться 71 політичних вязень Кремля. Усьому світу відомі прізвища Сущенка, Кольченка, Сенцова, Гриба.

Окрім цього у вязницях так званих ЛНР та ДНР майже 200 наших військових, дехто з яких не бачили рідних більше 3 років, при цьому своїх громадян, що воювали на Донбасі російські дипломати вперто не бачать затягуючи таким чином процес обміну.

На трибунах Олімпійського Петро Вигівський з портретом свого сина Валентина. Востаннє свою дитину бачив 4 роки перед його відїздом до Криму у приватних справах.

Протягом 8,5 місяців до Виговського не допускали українського консула, а пізніше співробітники СІЗО здійснювали психологічний тиск на підслідного. Нині Валентин як і більшість бранців Кремля на знак протесту голодує в Кіровській колонії.

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Його стан невідомий, адже під час останньої поїзди омбудсмен Людмила Денисова так і не потрапила до жодного українського заручника Кремля. Схоже голодування – це наразі єдин спроба ціною власного життя, привернути увагу світу до незаконних дій режиму Путіна та пришвидшити обмін.

А обмінювати є на кого. Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко на початку тижня озвучила прізвища 23 росіян, які засуджені або арештовані за злочини проти територіальної цілісності України.

Серед них є і кадрові російські військові, як приміром віктор Агеєв, який воював під виглядом ополченця. Однак координатор медійної інніціативи за права людини Ольга Решетило переконана, насправді їх більше. Таких нарахували 30 громадян.

Є кричущі випадки. Зокрема поранений під час затримання на Луганщині офіцер російської армії Олексій Седіком може втратити ногу, а громадянка РФ Лариса Чубарова на псевдо “Тереза”, яка працювала на спецслужби терористів, в критичному стані.

Чекають своїх чоловік вдома і сотні родин тих, хто незаконно утримуються в тюрмах так званих ЛДНР. Зокрема бійців 3го полку спецпризначення Сергія Глондара та Олександра Корінькова. Їх взяли в полон ще 16 лютого 2015-го під час виходу колони з Дельцевого.

Про можливий обмін жодної інформації, як і можливості не те що побачитись, навіть поспілкуватися телефоном у родин немає.

До слова, Канада відреагувала на вирок Сущенку.

Опубліковано Липень, 05 в 17:17



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