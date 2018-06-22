Суцільна іржа, без аптечки та документів – як виглядають маршрутки Києва

5.30 ранку. Автобусний парк №5. Транспорт виїжджає один за одним. Механік замість огляду машин – лускає насіння. Суцільна іржа у маршрутці, аптечка 2011 року. Медична перев’язка. Придатна до листопаду 2010 року. Все прострочене.

Техогляд у більшості закінчився понад 2 тижні тому. Та не лише транспорт у жахливому стані виходить перевозити сотні людей у Києві. Самі водії замість 8 – ми годинного робочого дня за кермом проводять іноді по 16. В Олександра, який теж возить пасажирів, нещодавно прямо за кермом помер батько.

Та і щодня з кожного автобуса мають здати певну суму грошей. Інакше – штраф. Та виявляється і вигідний маршрут, де пасажирів чимало теж не так просто отримати.

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За інформацією нашого інсайдера у Києві нині чимало транспорту їздить напівлегально. Маршрутки їздять без жодних дозвільних документів. Побачивши камеру водії просто втекли. Майже пів години транспорт стоїть, а люди чекають.

Водія, який від нас втікав ми знаходимо наступного дня. Виявляється цю старезну, з дірявими сидіннями та іржавими дверима маршрутку він викупив. Але необхідного маршрутного листа, де є печатка механіка та огляд лікаря у цього горе-водія немає.

Аптечка у цього водія така ж як і маршрутка. У Київпастрансі розказаному не вірять. Кажуть – механік там завжди працює.

У самому Автопарку виправдовуються – жодних приватників на території не мають. Працюють сумлінно, нікого не штрафують. Мабуть тому і контролери під мухою тут не дивина.

До слова, у київській маршрутці на ходу відвалилися двері.

Опубліковано Червень, 22 в 20:05



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