Суцільна показуха та цинізм: поведінка бойовиків перед ОБСЄ

Життю чотирьох українських військових, що отримали поранення напередодні вже нічого не загрожує. Лікарі оцінюють їх стан, як задовільний, про це сьогодні повідомили у міністерстві оборони. Хлопці знаходяться у мобільних шпиталях. При цьому бойовики окупаційних військ знов почали збільшувати кількість провокацій на лінії зіткнення.

Як кажуть українські військові – тиша наступає лише коли на тимчасово окупованих територіях починають працювати представники наглядових місій.

Суцільна показуха та цинізм – так поводяться бойовики російсько-окупаційних військ, коли на їх території починають працювати представники наглядової місії ОБСЄ. Майже жодного пострілу, демонстративна допомога місцевим. Все, за для гарної картинки.

Втім, навіть демонструючи показову відкритість, терористи сьогодні все ж заборонили представникам ОБСЄ відвідувати закриті Сєдово та Новоазовськ. Натомість запропонували Комінтернове, звідки останні дві доби вели постійний вогонь по українських позиціях. При цьому навіть присутність спостерігачів на заважає окупантам використовувати безпілотники на лінії зіткнення.

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За даними штабу операції об’єднаних сил, лише за добу зафіксовано вже два російських безпілотних апарати над українською територією.

Також, сьогодні повідомили про стан чотирьох українських військових, які отримали поранення напередодні. Їх життю вже нічого не загрожує. Лікарі оцінюють їх стан, як задовільний. Хлопці перебувають у мобільних шпиталях. У всіх мінно-осколкові поранення.

Ще одну новину оприлюднив сьогодні й командувач операцією об’єднаних сил Сергій Наєв. За його словами, відтепер кожен військовослужбовець має право на відкриття вогню у відповідь на провокації противника.

До слова, тиха година у АТО: що роблять бійці у “вільний” час.

Опубліковано Серпень, 03 в 20:30



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