Світові зірки опер на Софійській площі – концерт класичної музики у Києві

Зірки Ла Скала, Віденської та Лондонської опер заспівали просто неба на Софійській площі. Організаторам вдалося зібрати на одній сцені зірок світового рівня.

Шлягери класичної музики виконали Людмила Монастирська, яка прилетіла з Барселони, Олександр Цимбалюк з Парижа, Зоряна Кушплер і Ольга Безсмертна – солістки Віденської опери. Всі вони наші земляки.

У світі немає жодної престижної оперної сцени, де б не виступали українці. Там послухати їх коштує близько 300 євро.

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На рідній землі вони заспівали безкоштовно в рамках унікального проекту Повернись в Україну.

Співали солісти у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України та національної академічної хорової капели Думка.

Кажуть, знайти час для благодійного концерту було непросто, але відмовитися від виступу на рідній землі не дозволило їм серце.

Класична музика знову стає популярною. Попри холод і дощ, майданчик на півтори тисячі глядачів – переповнений.

Під парасольками, але з посмішками глядачі насолоджувались улюбленими композиціями та голосами своїх кумирів.

Подібні безкоштовні концерти класичної музики просто неба проводили у столиці кілька років поспіль. Як і зараз, вони збирали сотні глядачів.

З початком війни на Сході музиканти замовкли. Однак, зараз свято класичної музики ожило.

До слова, Факти писали, куди піти на День молоді у Києві.

Опубліковано Червень, 24 в 15:45



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