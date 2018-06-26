Символ нового Донбасу. Як працює єдиний у СНД завод з виробництва вітряків
В Україні працює єдиний на весь СНД завод, який виготовляє вітряки. Якщо точніше – турбіни, що генерують вітроенергію.
Його збудували на Донеччині ще до війни, однак, успішно підпримство функціонує у Краматорську і понині.
Тут мріють виготовити вітряк висотою 170 м і встановити його на горі Карачун, тим самим показати, що Донецька область – це не лише війна.
Вітряки можуть стати символом Донеччини. Один зустрічає просто на в’їзді в область. Здається, і війни тут нема.
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Перший вітряний парк – Новоазовський, теж родом із Донеччини. Він запрацював ще 2010-го неподалік Широкиного, у селі Безіменне.
Нині це – окупована територія, і вітряки не працюють. Натомість, за ними ховаються проросійські бойовики. У Краматорську, де виготовили частину тамтешніх велетнів, втрату сприймають болісно.
У 2011 році це було нове.Поява підприємства для України була проривом.
Його відкрили разом із німцями, 150 співробітників – на вагу золота. Адже таких підприємств та фахівців на території СНД більше нема.
Вітряки, наприклад, у Казахстані, встановлювали українці. Донеччину ж стартовим майданчиком вибрали, бо тут є море, а значить, вітер – не в дефіциті.
А Краматорськ – великий промисловий центр, де можна виготовляти майже усі складові.
На виготовлення і встановлення однієї турбіни витрачають приблизно місяць. За годину роботи такий вітряк міг би забезпечити енергією 5 квартир – на 30 днів.
Та велетні задля окремих квартир не працюють. Усю енергію вони спрямовують у Єдину Енергосистему України, щоправда, тут визнають: відновлювальна енергія для нас – поки – з розряду екзотичних.
Аналоги у світі є, та для України проект може стати символом нового Донбасу.
До слова, в Одеській області збудують вітряні електростанції.