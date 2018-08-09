Синці, укуси та подряпини – 7-річна дівчинка з притулку розказала про побиття

Скандал у дитячому притулку Світанок на Одещині. Виявляється, там дітей б’ють вихователі і старші товариші.

Волонтерці вдалося поспілкуватись із 7-річною дівчинкою з цього закладу, і записати свідчення на камеру.

За кілька днів громадськість просто вибухнула обуренням – запис розповсюдили в інтернеті. Проте поки поліція справу так і не відкрила – лише планують перевірки.

Керівництво ж розповідь дитини спростовує.

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Автора відео Зою Мельник вразила кількість синців, укусів та подряпин на ногах малечі.

У поліції внесли заяву про побиття та мордування дітей у єдиний реєстр досудових розслідувань та готуються провести спеціальні перевірки в дитячому притулку. Раніше таких скарг до правоохоронців не було, проте відомо, що звідси часто втікали діти.

До слова, французи врятували хлопчика на Черкащині.

Опубліковано Серпень, 09 в 19:54



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